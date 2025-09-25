PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Balkonbrand in Torgelow (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Ueckermünde (ots)

Am 25.09.2025, gegen 17:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über 
einen Brand in der Karlsfelder Straße in Torgelow informiert. Bei 
Eintreffen stellten die Kräfte fest, dass das Feuer auf einem Balkon 
eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen ist. Die eingesetzten Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow begannen umgehend mit der 
Brandbekämpfung und evakuierten vorsorglich die drei Bewohner der 
Wohnung. Diese blieben unverletzt. 
Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Der Kriminaldauerdienst aus
Anklam hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. 
Diese dauern gegenwärtig an. Der entstandene Gesamtsachschaden wird 
auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten musste die 
Karlsfelder Straße voll gesperrt werden.
Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die evakuierten Bewohner 
wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

