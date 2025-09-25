Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Balkonbrand in Torgelow (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Ueckermünde (ots)

Am 25.09.2025, gegen 17:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand in der Karlsfelder Straße in Torgelow informiert. Bei Eintreffen stellten die Kräfte fest, dass das Feuer auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen ist. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow begannen umgehend mit der Brandbekämpfung und evakuierten vorsorglich die drei Bewohner der Wohnung. Diese blieben unverletzt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Diese dauern gegenwärtig an. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten musste die Karlsfelder Straße voll gesperrt werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die evakuierten Bewohner wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell