Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Zweifamilienhaus

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Dunkerskamp; Tatzeit: 20.04.2025, zwischen 09.15 Uhr und 17.45 Uhr;

In ein Zweifamilienhaus eingedrungen sind bislang Unbekannte an der Straße Dunkerskamp in Gescher. Die Einbrecher betraten am Samstag im Tagesverlauf beide Wohnungen. Wie sie in das Innere der Erdgeschosswohnung gelangten, ist derzeit noch unbekannt und Teil der Ermittlungen. Über den Hausflur gingen die Täter auch zur oberen Wohnung. Sie durchwühlten beide Wohnungen und entwendeten unter anderem Bargeld von mehreren hundert Euro und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell