FW-OLL: Aufmerksamer Paketbote wird zum Lebensretter

Landkreis Oldenburg (ots)

Am Donnerstagmittag, während der Zustellung einer Sendung, vernahm ein DHL-Paketbote undeutliche Hilferufe in einem Huntloser Mehrfamilienhaus. Sofort begann der Zusteller, welcher gleichzeitig Mitglied der örtlichen Feuerwehr ist, zu erkunden, woher die Rufe kamen. Schließlich konnte er eine Wohnung zuordnen. Auf mehrmaliges Betätigen der Türklingel erfolgte keine Reaktion.

Der Kamerad setzte einen Notruf ab, woraufhin die Leitstelle neben Rettungsdienst und Notarzt um 11:44 Uhr auch die Feuerwehr Huntlosen zur Türöffnung alarmierte.

Die Besatzung des ersteintreffenden Löschfahrzeuges verschaffte sich über eine gekippte Balkontür zügig Zutritt zu der Wohnung. Diese Möglichkeit hatte der Kamerad in der Zwischenzeit erkannt und an den Einsatzleiter gemeldet.

Im Inneren der Wohnung fanden die Rettungskräfte eine hilflose Person mit einem lebensbedrohenden Notfall vor. Bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt übernahm die Feuerwehr die Erstversorgung.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes unterstützten die Feuerwehrkräfte den Rettungsdienst beim Transport der Person durch das Treppenhaus in den Rettungswagen.

Feuerwehr-Pressesprecher Matthias Witthöft sagt dazu: "Es ist dem verantwortungsvollen und raschen Handeln des freiwilligen Feuerwehrmannes während seiner Arbeit als Paketbote zu verdanken, dass der in Not geratenen Person so schnell geholfen werden konnte. Das hat ihr vermutlich das Leben gerettet. Es zeigt wieder einmal, wie wertvoll gut ausgebildete Mitglieder von Hilfsorganisationen für die Gesellschaft sind."

Die Feuerwehr Huntlosen war mit zwei Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten für etwa eine Stunde im Einsatz.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell