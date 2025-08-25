Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Ein Stein für die Ewigkeit - Feuerwehr Wildeshausen feiert 130-jähriges Bestehen mit besonderem Jubiläumsgeschenk

Wildeshausen (ots)

Zum 130-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen wurde ein ganz besonderes Symbol der Verbundenheit und Wertschätzung geschaffen: Ein imposanter Feldstein mit Metallgravur schmückt nun den Eingangsbereich des Feuerwehrhauses.

Die Idee dazu hatte Jörg Kramer, selbst Mitglied der Feuerwehr. Sein Wunsch war es, eine bleibende Erinnerung direkt vor der Feuerwehr zu setzen. Schnell stand fest: Der Stein sollte nicht nur als markanter Blickfang dienen, sondern durch eine Gravur auch die Geschichte und die Meilensteine der Feuerwehr festhalten. Das Metall am Stein zeigt das große Wappen der Feuerwehr Wildeshausen sowie den Schriftzug: "FF Wildeshausen, 2025 - 130 Jahre - Neubau 2017".

Für die Umsetzung der Idee konnte Kramer tatkräftige Unterstützer gewinnen: Hermann Petermann erstellte die Gravur und spendete diese im Anschluss. Maik Scheele, der Firma Scheele Erdbau, stellte den eindrucksvollen Feldstein zur Verfügung und sorgte mit schwerem Gerät für die Platzierung.

Der Bauhof der Stadt Wildeshausen finalisierte die Arbeiten und brachte die Gravur fachgerecht an.

Auch die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Wildeshausen packten selbst mit an: Sie gestalteten ein Blumenbeet rund um den Stein, sodass ein harmonisches Gesamtbild entstand.

"Wir sind überwältigt von der Unterstützung und freuen uns sehr über dieses besondere Geschenk. Der Stein ist ein starkes Zeichen für Gemeinschaft und Zusammenhalt - Werte, die unsere Arbeit seit 130 Jahren prägen", so Daniel Müller, Ortsbrandmeister der Feuerwehr . Der Stein wird erstmals im Rahmen des Tages der offenen Tür am Sonntag, den 31. August 2025, der Öffentlichkeit präsentiert. Ab 10 Uhr öffnet die Feuerwehr ihre Türen und bietet gemeinsam mit der Auszeit Sport & Wellness ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt.

