FW-OLL: Pony aus misslicher Lage befreit

Achternmeer (ots)

Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Achternmeer um 09:42 Uhr zu einer Hilfeleistung in den Saarländer Weg nach Harbern alarmiert. Laut Meldung befand sich dort ein Pony in einem Graben und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien.

Vor Ort bestätigte sich die Lage: Das Tier war augenscheinlich unverletzt, jedoch in einer misslichen Situation. In Absprache mit der Besitzerin und einer hinzugezogenen Tierärztin wurde das Pony zunächst beruhigt und medizinisch kontrolliert.

Noch bevor die eigentliche Rettung mit technischen Hilfsmitteln beginnen konnte, mobilisierte das Pony mit etwas Unterstützung seine Kräfte und schaffte es schließlich selbstständig aus dem Graben. Anschließend wurde es zum nahegelegenen Stall gebracht, wo es sich erholen konnte.

Der Einsatz konnte für die Feuerwehr Achternmeer um 10:45 Uhr beendet werden.

