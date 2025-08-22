Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Transporter verunfallt auf Autobahn 29 und kippt auf die Seite

Landkreis Oldenburg

Am Freitagmorgen um 08:46 Uhr wurden die Feuerwehren Sage und Großenkneten gemeinsam mit der Feuerwehr Wardenburg zu einer Hilfeleistung auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven, Höhe Wardenburg, alarmiert.

Aus der Einsatzmeldung ging hervor, das ein Transporter umgekippt ist und möglicherweise noch Personen eingeklemmte sind. Aufgrund dieser unklaren Lage wurden neben der Polizei und einem Rettungswagen vorsorglich die drei genannten Feuerwehren zur Einsatzstelle alarmiert.

Positiv zu erwähnen ist, dass die sich stauenden Fahrzeuge eine vorbildliche Rettungsgasse gebildet hatten. So konnten alle Einsatzkräfte zügig die Unfallstelle erreichen.

Nach einer ersten Erkundung stellte sich heraus, dass keine Person im Fahrzeug eingeklemmt war. Der Fahrer hatte dieses bereits verlassen und wurde durch den Rettungsdienst betreut.

Zur Sicherung der Einsatzstelle klemmten die Sager Einsatzkräfte die Fahrzeugbatterie ab. Hierfür musste die Frontscheibe des Transporters mit einer Glassäge entfernt werden. Im Anschluss konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Die Gemeindefeuerwehr Großenkneten war mit vier Fahrzeugen für rund eine Stunde im Einsatz.

