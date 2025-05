Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (41) schiebt Diebesgut in Mülltonne davon

Bochum (ots)

Polizeibeamte haben einen Bochumer (41) dabei ertappt, wie er von einer Baustelle diverse Gerüstteile entwendete - und seine Beute in einer Aschentonne davonschob.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend, 10. Mai, in Bochum-Mitte. Gegen 22 Uhr fiel Polizeibeamten aus Bochum im Rahmen ihrer Streife ein Mann auf einem Baustellengelände an der Bessemerstraße 85 auf, der zahlreiche Gegenstände in eine Mülltonne packte. Im Anschluss schob er die Tonne samt Inhalt weg von der Baustelle den Gehweg entlang.

Die Beamten kontrollierten den 41-jährigen Bochumer. Im Inneren der Aschentonne stellten sie diverse Einzelteile eines Baugerüsts fest, die der Bochumer zuvor von dem Gelände entwendet hatte.

Der 41-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Da er erheblich alkoholisiert zu sein schien, wurde mit ihm ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,78 Promille.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell