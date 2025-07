Ulm (ots) - Um 19.30 Uhr war der Zeuge am Bismarckring unterwegs. An der dortigen Bushaltestelle stand ein Mann und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Dieses hatte er in Richtung der Straße gedreht. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten. Er soll etwa 185 cm groß sein, habe eine dunkle Hautfarbe und eine ...

mehr