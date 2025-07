Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autos beschädigt

Von Sonntag auf Montag wurden in Böfingen zwei Autos beschädigt.

Ulm (ots)

Die Autos standen im Elchinger Weg und Sudetenweg. An einem Skoda wurde vermutlich mit einem Hammer mehrmals auf die Frontscheibe eingeschlagen. An einem BMW, der im Sudetenweg stand, wurden zwei Reifen zerstochen und die Beifahrertür zerkratzt. Wer für die Tat in Betracht kommt, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu wenden.

