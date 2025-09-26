PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Frau bei Überfall leicht verletzt

Waren (Müritz) (ots)

Gestern Abend soll eine 79-jährige Deutsche gegen 20.00 Uhr auf dem Nachhauseweg vom Einkaufen überfallen worden sein. Die Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Die Seniorin hatte in der Westsiedlung am Abend noch etwas eingekauft und war gegen 20.00 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße unterwegs. Sie ging den Zwischenweg am Hochhaus vorbei in Richtung Schmetterlingshaus. Dort - etwa auf Höhe des Hügels, der in Richtung Geschwister-Scholl-Straße führt - sei sie von jemandem heftig geschubst worden. Sie fiel, der oder die Unbekannten stahlen wortlos ihre Handtasche und liefen weg.

In der schwarzen Handtasche befanden sich sämtliche persönliche und wichtige Dinge der Frau, darunter ein grünes Portemonnaie, ihr Handy und ihre Schlüssel. Da sie nicht direkt selbst die Polizei rufen konnte, suchte sie kurze Zeit später zu Hause Hilfe bei einer Nachbarin, die auch die Polizei rief.

Die Frau konnte keine konkrete Personenbeschreibung abgeben. Die Kripo Waren hofft daher, dass jemand den Überfall gesehen hat - vielleicht auch vom Balkon aus in der Scholl-Straße oder durch das Fenster des Hochhauses der Nummer 7. Wer etwas gesehen hat oder sonstige Hinweise zu den gestohlenen Sachen oder zu dem oder den Tätern geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Waren unter 03991 / 1760.

Die Frau wurde durch den Sturz leicht verletzt. Sie musste noch am Abend ihr Schloss auswechseln lassen, damit sie überhaupt wieder in ihre Wohnung kommt und für Unbefugte zumindest die Schlüssel, die in der gestohlenen Tasche waren, wertlos sind.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

