Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer auf der B96 bei Samtens (LK Vorpommern-Rügen)

AVPR Grimmen (ots)

Am 27.09.2025, gegen 15:10 Uhr, ereignete sich auf der B96, kurz vor 
der Ortschaft Samtens, ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand befuhr der 46-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades 
die B96 in Richtung Stralsund. Kurz vor Samtens, beim Befahren einer 
Linkskurve, kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Krad 
nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke 
der Gegenspur. Bei dem Aufprall wurde der 46-Jährige vom Motorrad 
geschleudert. Das Motorrad prallte von der Schutzplanke ab und 
kollidierte in der weiteren Folge mit einem entgegenkommenden  PKW 
Opel einer 37-jährigen Frau aus Leipzig.
Der Fahrer des Motorrades wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht 
lebensbedrohlich verletzt und mit einem RTW ins Krankenhaus 
verbracht. Die Fahrerin des Opel erlitt einen Schock. Sie konnte 
jedoch nach einer medizinischen Versorgung vor Ort entlassen werden.
Das Krad und der Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein
Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird
auf ca. 18.000 Euro geschätzt.
Neben der Polizei waren ein NEF, zwei RTW, sowie Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Samtens im Einsatz. 
Während der Unfallaufnahme musste die B96 für etwa zwei Stunden voll 
gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

