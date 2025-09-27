Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer auf der B96 bei Samtens (LK Vorpommern-Rügen)

AVPR Grimmen (ots)

Am 27.09.2025, gegen 15:10 Uhr, ereignete sich auf der B96, kurz vor der Ortschaft Samtens, ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 46-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades die B96 in Richtung Stralsund. Kurz vor Samtens, beim Befahren einer Linkskurve, kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Krad nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke der Gegenspur. Bei dem Aufprall wurde der 46-Jährige vom Motorrad geschleudert. Das Motorrad prallte von der Schutzplanke ab und kollidierte in der weiteren Folge mit einem entgegenkommenden PKW Opel einer 37-jährigen Frau aus Leipzig. Der Fahrer des Motorrades wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mit einem RTW ins Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des Opel erlitt einen Schock. Sie konnte jedoch nach einer medizinischen Versorgung vor Ort entlassen werden. Das Krad und der Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei waren ein NEF, zwei RTW, sowie Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Samtens im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die B96 für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

