Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vier Täter nach Räuberischen Diebstahl in der Georgenkirche Waren (Müritz) gestellt

Waren (Müritz) (ots)

Am 27.09.2025 gegen 16 Uhr wird der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der räuberische Diebstahl in der Georgenkirche in Waren (Müritz) mitgeteilt. Nach derzeitigen polizeilichen Ermittlungen begaben sich zwei männliche Tatverdächtige in die Georgenkirche und entwendenden hier eine Spendenbox. Dabei wurden sie von einem Mitarbeiter der Kirchgemeinde beobachtet und auf den Diebstahl angesprochen, wobei sich der Mitarbeiter den Tätern in den Weg stellte um den Diebstahl zu verhindern. Daraufhin wurde der Mitarbeiter durch einen Tatverdächtigen unter Vorhalt eines Schraubendrehers bedroht. Auf Grund der bedrohlichen Lage gab der Mitarbeiter den Weg frei und die beiden Täter flüchteten mit der Spendenbox. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung durch mehrere Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Waren konnten anhand der guten Personenbeschreibung die zwei Tatverdächtigen ein 17-jähriger Deutscher und ein 22 -jähriger Deutscher zusammen mit zwei weiteren Tatbeteiligten, einem 41-jährigen Deutschen und einer 34-jährigen Deutschen im Nahbereich des Tatortes gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen konnte das Diebesgut sowie das Tatmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Personen wurden nicht verletzt. Für die weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurden die Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Für den 41-jährigen Tatverdächtigen endete der Einsatz dennoch in einer Justizvollzugsanstalt, da gegen diesen noch ein Haftbefehl für eine Ersatzfreiheitsstrafe bestand, welcher nunmehr vollstreckt werden konnte. Die weiteren Ermittlungen zum Verdacht des räuberischen Diebstahls werden durch die Kriminalpolizei Neubrandenburg geführt.

