PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall mit Jugendlichem in Woldegker Straße

Neubrandenburg (ots)

Ein 14-Jähriger ist heute Morgen gegen 07.30 Uhr beim Überqueren der Woldegker Straße im Katharinenviertel von einem Auto erfasst worden. Nach jetziger polizeilicher Kenntnis soll der Jugendliche so plötzlich über die Straße gegangen sein, dass der 44-jährige Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Der Schüler wurde mit aktuellem Stand leichtverletzt in einem Rettungswagen behandelt.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 17:09

    POL-NB: Polizeieinsatz in Stralsund

    Stralsund (ots) - Am Sonntagvormittag, dem 28.09.2025, führte die Polizeiinspektion Stralsund einen Polizeieinsatz im Theodor-Storm-Weg in Stralsund durch. Durch Nachbarn war gegen 09:00 Uhr bekannt geworden, dass ein Anwohner in seiner Wohnung randaliert und Gegenstände vom Balkon wirft. Da sich der Störer beim Eintreffen der Polizei aggressiv verhielt und keine gesicherten Erkenntnisse zum Gefährdungsgrad für den ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 17:07

    POL-NB: Zwei Verletzte beim Verkehrsunfall auf der B 104

    PR Malchin (ots) - Am Sonntag, dem 28.09.2025, gegen 13:40 Uhr ereignete sich auf der B 104 in 17153 Ritzerow ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 42-jährige deutsche Fahrer eines PKW VW die Ortsverbindungsstraße aus Wackerow in Richtung Ritzerow. Als er dafür die B 104 überqueren wollte, übersah der Mann den vorfahrtsberechtigten PKW Renault ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren