Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verpuffung nach Kabelbrand

Mannheim (ots)

Um kurz vor 19 Uhr kam es am Dienstag aus bislang unbekanntem Grund zu einem Kabelbrand in der Abstellkammer einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Schwabenheimer Straße. Ein Bewohner versuchte zunächst den Brand mit Wasser zu löschen. Ersten Ermittlungen zufolge führte dies nach kurzer Zeit zu einer heftigen Verpuffung. Der Druck war dabei so groß, dass die Glastür sowie ein Fenster zum Balkon zerbrachen. Ebenfalls wurde die Wohnungseingangstür, welche sich ungefähr 5 m entfernt von der Tür zur Küche befindet, erheblich beschädigt. Der Bewohner erlitt Verbrennungen am Oberkörper und wurde nach einer Erstversorgung in eine Klinik verbracht. Die Schwere der Verbrennungen ist derzeit nicht bekannt. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Mannheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

