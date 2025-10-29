Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit 15.000 Euro Schaden - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 10:45 Uhr kollidierten aus noch ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich Talhausstraße / Duttweiler Straße zwei Autos miteinander, wobei ein Schaden von 15.000 Euro entstand. Ein 78-jähriger VW-Fahrer war auf der Talhausstraße von Schwetzingen in Richtung Hockenheim unterwegs, als er in den Kreuzungsbereich einfuhr. Währenddessen wollte ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer von der Duttweiler Straße auf die Talhausstraße auffahren und kollidierte mit dem VW. Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten unverletzt. Da die Verkehrslenkung im Kreuzungsbereich durch eine Ampelanlage geregelt ist, besteht der Verdacht, dass einer der beiden Unfallbeteiligten trotz rotem Signal in die Kreuzung einfuhr. Daher sucht das Polizeirevier Hockenheim nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

