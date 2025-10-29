Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 18 Tonnen Kabel gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Donnerstag, den 23.10. bis Dienstag, den 28.10. etwa 18 Tonnen Stromkabel, welche im Bereich der Schwarzbachsiedlung gelagert waren. Die Kabel von 10 km Länger befanden sich auf sechs Kabeltrommeln verteilt und müssen aufgrund des Gewichts und der Größe mit einem entsprechend großen Fahrzeug abtransportiert worden sein. Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit keine vor. Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

