POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagabend gegen 19:00 Uhr und Dienstagmorgen gegen 08:30 Uhr wurde in ein Wohnanwesen in Sinsheim-Hoffenheim eingebrochen.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf nicht näher bekannte Weise Zutritt zu einem Grundstück in der Straße Im Rot, auf dem sich ein Einfamilienhaus befindet. Ersten Ermittlungen zufolge hebelte der oder die Unbekannte zunächst eine Kellertür auf, um sich so gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Anschließend verließ der oder die Unbekannte die Räumlichkeit und kletterte auf eine Terrassenüberdachung. Über das Glasdach gelangte die Täterschaft zu einem Fenster, an dem der heruntergelassene Rollladen und anschließend das dahinter befindliche Fenster gewaltsam geöffnet wurden.

Im Inneren des Anwesens wurde in sämtlichen Räumen nach Wertgegenständen gesucht. Es wurden Schmuckgegenstände entwendet. Sowohl die Höhe des entstandenen Sachschadens als auch der Diebstahlschaden lassen sich derzeit nicht beziffern.

Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

