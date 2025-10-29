PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis/L536: 8.000 Euro Sachschaden und zwei leicht verletzte Personen nach Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr befuhr eine 49-jährige Toyota-Fahrerin die L536 in Fahrtrichtung Wilhelmsfeld. Ein 85-jähriger Ford-Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz des Waldschwimmbads und beabsichtige, auf der Höhe eines Imbisses in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah er den Toyota der 49-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall wurden die 49-Jährige sowie ihre 14-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
