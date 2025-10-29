Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis/L536: 8.000 Euro Sachschaden und zwei leicht verletzte Personen nach Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr befuhr eine 49-jährige Toyota-Fahrerin die L536 in Fahrtrichtung Wilhelmsfeld. Ein 85-jähriger Ford-Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz des Waldschwimmbads und beabsichtige, auf der Höhe eines Imbisses in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah er den Toyota der 49-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall wurden die 49-Jährige sowie ihre 14-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

