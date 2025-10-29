Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer geriet in Gegenverkehr und kollidierte mit geparktem Fahrzeug

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag verursachte ein 65-jähriger Autofahrer einen Unfall in der Wasserturmallee, bei dem ein Sachschaden an insgesamt drei Fahrzeugen entstand.

Der Mann war gegen 16:00 Uhr mit einem VW auf der Wasserturmallee in Richtung Dr.-Gördeler-Allee unterwegs, als er plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen einen ordnungsgemäß geparkten Audi stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi im weiteren Verlauf gegen einen daneben geparkten Toyota geschoben. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ob ein Sekundenschlaf des 65-jährigen VW-Fahrers ursächlich für das Unfallgeschehen war, ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Hockenheim geführt werden.

Der Führerschein des Mannes wurde von der Polizeistreife einbehalten. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Der Unfallverursacher muss sich wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

