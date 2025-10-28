Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gas mit Bremse verwechselt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagvormittag kam es in der Westendstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 18-jähriger VW-Fahrer wollte von der Westendstraße auf die Dürrestraße abbiegen, als er, eigenen Angaben zufolge, das Gaspedal mit der Bremse verwechselte. Dieser Fauxpas kam ihn teuer zu stehen. Durch die Beschleunigung des Autos verlor er die Kontrolle über seinen VW und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto wurde letztlich von einer Hauswand gestoppt.

Der 18-jährige Fahrer blieb unverletzt, jedoch war sein Fahrzeug nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem VW und der Wand des Wohnhauses entstanden Sachschäden in Summe von rund 20.000 Euro.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

