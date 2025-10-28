Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Bildungsinstitut - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Im Heidelberger Stadtteil Rohrbach wurde in ein Bildungsinstitut eingebrochen und Bargeld entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft öffnete im Zeitraum zwischen Samstagmittag gegen 14:30 Uhr und Montagmorgen gegen 06:30 Uhr gewaltsam eine Eingangstür eines Bildungsinstituts in der Englerstraße. Anschließend wurden mehrere Büroräume in dem Objekt betreten und darin nach Wertgegenständen gesucht. Die unbekannte Täterschaft wurde schließlich fündig, entwendete Bargeld in Höhe von etwa 400 Euro und verließ anschließend die Örtlichkeit.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell