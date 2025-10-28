Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Schafe von Weide entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Freitagvormittag, im Zeitraum zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr, wurden von einer bislang unbekannten Täterschaft zwei Schafe von einer Weide in der Leutershäuser Straße gestohlen.

Der oder die Unbekannte entfernte zunächst einen Teil des Elektrozauns der Weide und entwendete anschließend zwei Ouessant-Schafe im Wert von rund 300 Euro. Eines der zutraulichen Schafe hat schwarze und das andere graue Wolle.

Der Polizeiposten Schriesheim des Polizeireviers Weinheim hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06203 / 61301 zu melden.

