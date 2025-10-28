Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Über 12.000 Euro Sachschaden nach Unfall im Kreuzungsbereich

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag um 14:20 Uhr befuhr eine 49-jährige Skoda-Fahrerin den Südring und beabsichtige, in Fahrtrichtung Ringstraße geradeaus weiterzufahren. Im Kreuzungsbereich Südring / Ringstraße / Reilinger Straße / Obere Hauptstraße befand sich die Ampel zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb, so dass die Verkehrsregelung über Verkehrszeichen erfolgte. Beim Einfahren in die Kreuzung missachtete die Skoda-Fahrerin die Vorfahrt eines 52-jährigen Dacia-Fahrers, der von der Reilinger Straße in die Obere Hauptstraße fahren wollte. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 12.500 Euro geschätzt.

