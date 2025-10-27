Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bus fährt sich auf abschüssiger Straße fest, Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6145890 kam es am heutigen Montagmorgen kurz nach 11:00 Uhr im Bereich der Straßen Hausackerweg und Am Rosenbusch dazu, dass sich ein Reisebus im Kurvenbereich festfuhr. Nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort ist nun bekannt, dass der 57-jährige Fahrer des Reisebusses die dort angebrachte Beschilderung missachtete und entgegen dem Verbot für Fahrzeuge über 10m Länge die Straße weiter befuhr. In einer Rechtskurve setzte der Bus dann auf und geriet im weiteren Verlauf in eine leichte Schräglage. Da der Bus mit ca. 50 Personen besetzt war und umzukippen drohte musste dieser zunächst durch die Feuerwehr gesichert werden, bevor alle Personen unverletzt aus dem Fahrzeug aussteigen konnten. Um das Fahrzeug wieder zu befreien, musste eine Fachfirma verständigt werden, was zu Folge hatte, dass dieser Straßenabschnitt bis kurz vor 17:00 Uhr für den Verkehr und den öffentlichen Nahverkehr gesperrt werden musste. An dem Reisebus entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführt.

