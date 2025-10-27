Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bus fährt sich auf abschüssiger Straße fest, PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Um kurz nach 11 Uhr wurde am Montag der Polizei gemeldet, dass ein Reisebus sich im Bereich der Straßen Hausackerweg und Am Rosenbusch festgefahren habe. Nach aktuellem Stand fuhr der Bus vom Heidelberger Schloss kommend die steile Straße in Richtung Schlierbacher Landstraße hinab. In einer Spitzkurve geriet der Bus in eine Schieflage und fuhr sich fest. Die Touristen, die sich im Bus befanden, konnten gefahrlos aus dem Bus geleitet werden. Aufgrund der noch ausstehenden Bergungsarbeiten ist der Hausackerweg zwischen dem Teufelkanzelwegs und der Schlierbacher Landstraße gesperrt. Ortskundige werden gebeten, das Gebiet weitläufig zu umfahren.

