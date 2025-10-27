Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudebrand, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 17:30 Uhr wurde am Sonntag der Polizei ein Brand in einem mehrgeschossigen Haus in der Heidelberger Straße gemeldet. Nach aktuellem Ermittlungsstand entstand das Feuer aus bislang unbekanntem Grund im Dachgeschoss. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindern. Der Brand führte zu einem erheblichen Schaden an dem Gebäude. Dieses ist einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf 500.000 Euro bis 1.000.000 Euro geschätzt. Zwei Bewohner begaben sich aufgrund einer möglichen Rauchgasintoxikation in medizinische Behandlung. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Brandermittlungen.

