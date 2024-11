Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung am Bahnhof Northeim

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bahnhofsvorplatz, Samstag, 02.11.2024, 23.39 Uhr

NORTHEIM (hei) - Am Samstagabend kam es am Bahnhofsvorplatz in Northeim zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 35-jährigen Northeimerin und einem 38-jährigen Northeimer.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ging die 35-jährige nach einem verbalen Streit mit einem Gegenstand in der Hand in aggressiver Weise auf ihn zu. Der 38-jährige schlug ihr daraufhin ins Gesicht. Sie wurde anschließend mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Northeimer Krankenhaus verbracht.

Gegen beide Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell