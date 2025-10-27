PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Spursperrung nach Verkehrsunfall, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Um kurz nach 8 Uhr kam es am Montag auf der BAB 6 bei Dielheim in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall. Nach aktuellem Erkenntnisstand musste ein Sattelzug aufgrund einer Staubildung auf dem rechten Fahrstreifen anhalten. Die Fahrerin eines Opel bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf den vor ihr haltenden Sattelzug auf. Bei der Kollision verletzte sich die Fahrerin und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Wie schwer sie bei dem Unfall verletzt wurde, ist noch unklar. Derzeit wird der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es ist weiterhin mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

