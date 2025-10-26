PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudebrand - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei-, Rettungsdienst und Feuerwehr bei einem Gebäudebrand in der Heidelberger Straße in Schriesheim. Weitere Erkenntnisse liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

