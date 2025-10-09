POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.10.2025
Wolfenbüttel (ots)
Abbruchhammer für einen 3,5-Tonnen-Bagger entwendet
Wolfenbüttel, Am Exer, 25.09.2025 von 09:00 Uhr bis 26.09.2025, 09:00 Uhr
Der durch unbekannte Täterschaft entwendete Abbruch-/Stemmhammer hat ein Gewicht von 200 kg. Er ist für einen 3,5 Tonnen schweren Bagger vorgesehen. Während des oben genannten Tatzeitraums war der Abbruch-/Stemmhammer jedoch nicht gesichert gewesen und frei zugänglich. Aufgrund des Gewichts kann davon ausgegangen werden, dass der Abtransport des Abbruch-/Stemmhammers nicht ganz unauffällig stattgefunden haben muss. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.500 Euro. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell