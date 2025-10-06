Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW-Gespann - PKW-Fahrerin wird schwerverletzt

Bild-Infos

Download

K57 bei Höhn (ots)

Am Montagmorgen, den 06.10.2025 um 09:37 Uhr wurden die Feuerwehren aus Höhn, Oellingen, Neuhochstein und Schönberg zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die Kreisstraße 57 bei Höhn alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein PKW frontal mit einem LKW-Gespannt kollidiert war. Die Fahrerin des PKWs wurde bereits durch Ersthelfer betreut und anschließend durch den Rettungsdienst weiter medizinisch versorgt.

Zur Absperrung der Kreisstraße wurde die Feuerwehr Fehl-Ritzhausen alarmiert, um die Strecke ab Fehl-Ritzhausen abzusperren. Weitere Absperrmaßnahmen erfolgten durch die FF Neuhochstein. Die Feuerwehren unterstützen den Rettungsdienst bei der Umlagerung der Patientin auf die Trage des Rettungsdienstes und streuten Bindemittel auf die auslaufenden Betriebsstoffe. Der Fahrzeugführer des LKW-Gespannes blieb unverletzt. Die schwerverletzte Fahrzeugführerin des PKWs wurde durch einen hinzugezogenen Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klink geflogen. Der Einsatz war für die Feuerwehren gegen 12:00 Uhr beendet.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Höhn, FF Oellingen, FF Neuhochstein, FF Schönberg, Presseteam FF VG Westerburg, Wehrleitung VG Westerburg, FF Fehl-Ritzhausen, FEZ Bad Marienberg

Weitere Hilfsorganisationen:

Rettungsdienst Westerburg, Notarzt Hachenburg, Christoph 3 (Köln) Polizei Westerburg, Landesbetrieb Mobilität RLP

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

32

Original-Content von: Feuerwehren VG Westerburg, übermittelt durch news aktuell