Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: Frontalzusammenstoß zwischen PKW und Klein-LKW - Fahrerin verstirbt während der Rettung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

K57 bei Höhn (ots)

Am Dienstagmittag, den 26.08.2025 um 12:55 Uhr wurden die Feuerwehren aus Höhn, Oellingen, Neuhochstein und Schönberg zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die Kreisstraße 57 bei Höhn alarmiert.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein PKW frontal mit einem Kleintransporter kollidiert war. Der Beifahrer des PKW konnte sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug schwerst eingeklemmt. Die Feuerwehr aus Höhn setzte hydraulisches Rettungsgerät zur Befreiung der Fahrerin ein, jedoch erlag die Fahrzeugführerin noch während der Rettungsarbeiten ihren schweren Verletzungen.

Zur Absperrung der Kreisstraße wurde die Feuerwehr Fehl-Ritzhausen alarmiert, um die Strecke ab Fehl-Ritzhausen abzusperren. Weitere Absperrmaßnahmen erfolgten durch die FF Schönberg. Desweiteren wurde durch die Feuerwehr die auslaufenden Betriebsstoffe mittels Bindemittel abgebunden. Der Fahrzeugführer des Kleintransporters und der Beifahrer des PKW kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde das Verkehrsunfall-Team der Polizei hinzugezogen. Der Einsatz war für die Feuerwehren gegen 18:00 Uhr beendet

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Höhn, FF Oellingen, FF Neuhochstein, FF Schönberg Presseteam FF VG Westerburg, Wehrleitung VG Westerburg, FF Fehl-Ritzhausen, Wehrleitung VG Bad Marienberg, FEZ Bad Marienberg

Weitere Hilfsorganisationen:

Rettungsdienst Rennerod, Rettungsdienst Daaden, Notarzt Hachenburg Polizei Westerburg, VU-Unfallteam Polizei Koblenz, Landesbetrieb Mobilität RLP

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

32

Original-Content von: Feuerwehren VG Westerburg, übermittelt durch news aktuell