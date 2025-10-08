PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.10.2025

Peine (ots)

Polizei ermittelt wegen schweren Raubes

Peine, Bürgermeister-Heinze-Weg, 07.10.2025 gegen 05:45 Uhr

Auf dem Weg zur Arbeit überfielen vier Personen einen 42-jährigen Mann. Die Personen hatten sich jeweils zu zweit auf einem E-Scooter befunden und das Opfer zunächst im Vorbeifahren mit einem Gegenstand geschlagen. Daraufhin stürzte das Opfer. Folglich hatte ein Täter weiter auf den am Boden liegenden 42-Jährigen mit dem Gegenstand eingeschlagen. Währenddessen hielt ein anderer das Opfer fest. Der vom Opfer mitgeführte Rucksack wurde von den Tätern entwendet. Das Opfer schätzt die Täter eher jung ein. Zudem sollen diese Sneaker und dunkle Kleidung sowie Kapuzen getragen haben. Das Opfer zog sich leichte Verletzungen zu, welche im Krankenhaus medizinisch versorgt wurden. Das Diebesgut wird lediglich auf 20 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern werden von der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

