Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.10.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Durch Stichflamme verletzt

Salzgitter-Lebenstedt, Klunkau, 07.10.2025 zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr

Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen wurde ein 23-Jähriger durch eine Stichflamme im Gesicht verletzt. Diese entstand durch den Löschversuch von heißem Fett mit Wasser. Nach dem Kochen vergaß der 23-Jährige die Herdplatte auszuschalten, sodass es zu einer Rauchentwicklung in der Küche gekommen war. Um diese zu stoppen, versuchte der Mann das heiße Fett mittels Wasser zu löschen. Durch die entstandene Stichflamme zog sich der 23-Jährige Verbrennungen sowie eine Rauchgasintoxikation zu. Die Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

