Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.10.2025

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Wolfenbüttel, Hauptstraße, 07.10.2025 gegen 09:10 Uhr

Eine jugendliche Pedelec-Fahrerin befuhr den Gehweg in Richtung Dr.-Heinrich-Jasper-Straße und übersah einen entgegenkommenden E-Scooter. Im Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Beteiligten verletzten sich leicht. Während der Unfallaufnahme räumt der 49-Jährige E-Scooter Fahrer den vorherigen Konsum von Cannabis ein. Durch die Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeiten- sowie Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell