POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.10.2025

Schöppenstedt (ots)

Unfallflucht auf Parkplatz

Schöppenstedt, Neue Straße, 04.10.2025 von 13:15 Uhr bis 14:15 Uhr

Auf dem Parkplatz an der Anschrift "Neue Straße" wurde ein Pkw Skoda Karoq an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Pkw war in der vorletzten Parkreihe auf der östlichen Parkplatzseite in der Nähe des Rewe-Marktes abgestellt worden. Der Schaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332 946540 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

