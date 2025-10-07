Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 07.10.2025

Wolfenbüttel (ots)

Auffahrunfall

Wolfenbüttel, Neindorfer Straße / Wiesenstraße, 06.10.2025 um 11:30 Uhr

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine 18-jährige Fahrzeugführerin die Neindorfer Straße in Richtung Neindorf befuhr. Ein vor ihr fahrender 66-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte nach links in die Wiesenstraße einzubiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs reduzierte der Mann seine Geschwindigkeit. Die hinter ihm fahrende 18-Jährige bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr dem 66-Jährigen auf. Der Mann erlitt nicht unerhebliche Verletzungen. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 9.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell