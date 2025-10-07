PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 07.10.2025

Wolfenbüttel (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Wolfenbüttel, Lange Straße, 06.10.2025 gegen 19:15 Uhr

Ein 64-Jähriger wurde mit seinem Pkw durch die Polizei mit über 2 Promille gestoppt. Der Mann fuhr kurz vor der Kontrolle die Lange Straße entlang. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und untersagte dem Mann die Weiterfahrt. Damit der 64-Jährige seine Fahrt nicht fortsetzt, stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

