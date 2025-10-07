Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 07.10.2025

Börßum (ots)

Reifen eines Pkw zerstochen

Börßum, Hauptstraße, 02.10.2025 von 12:00 Uhr bis 06.10.2025, 05:30 Uhr

Die unbekannte Täterschaft zerstach mittels eines unbekannten Gegenstandes die Reifen eines geparkten Pkw. Der Pkw wurde in einer Parkbucht an der Hauptstraße in Börßum geparkt. Bei den beschädigten Reifen handelt es sich um den rechten Vorder- und Hinterreifen. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Börßum unter der Telefonnummer 05334 948370 zu richten.

