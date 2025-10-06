Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 06.10.2025

Wolfenbüttel (ots)

Briefkasten mutmaßlich von Kind mit Fahrrad beschädigt

Wolfenbüttel, Lupinenweg, 03.10.2025 gegen 16:10 Uhr

Ein mutmaßliches Kind beschädigte mit seinem Fahrrad einen Briefkasten. Das Kind fuhr mit dem Fahrrad frontal gegen den Briefkasten und stürzte. Dabei riss es die Abdeckplatte des Briefkastens ab und löste diesen aus seiner Verankerung. Das Kind hob sein Fahrrad anschließend wieder auf und fuhr Richtung Löwenzahnweg. Bei dem Kind handelt es sich vermutlich um einen Jungen mit einem schwarzen Fahrradhelm mit weißem Muster, einer schwarzen Jacke und einer grauen Hose. Das Fahrrad ist augenscheinlich weiß. Die Verletzungen des Kindes sind nicht bekannt. Während des Unfalls wartete augenscheinlich ein weiteres Kind. Dieses befand sich ebenfalls auf einem Fahrrad, trug eine gelbe Jacke, einen hellen Fahrradhelm und eine dunkle Hose. Die Schadenshöhe wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

