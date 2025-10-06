Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 06.10.2025

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Gartenhaus eines Kleingartenvereins

Wolfenbüttel, Ernst-Moritz-Arndt-Straße, 01.10.2025 von 17:00 Uhr bis 05.10.2025, 12:00 Uhr

Im Kleingartenverein verschaffte sich die unbekannte Täterschaft Zugang zu einem Gartenhaus. Hierbei wurde eine Fensterscheibe auf unbekannte Art und Weise zerstört. Zudem ist das tatbetroffene Flügelfenster entriegelt und geöffnet worden. Der Innenraum wurde durchwühlt, Schränke und Schubläden sind geöffnet worden. Nach aktuellen Erkenntnissen konnte kein Diebesgut benannt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

