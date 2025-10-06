PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 06.10.2025

Destedt (ots)

Brandstiftung am Waldrand

Destedt, Lindenallee, 05.10.2025 gegen 15:30 Uhr

In der Gemeinde Cremlingen wurden am Waldrand mehrere Hölzer entzündet. Aufmerksame Kinder konnten Rauch aus dem Wald wahrnehmen. Als sie schließlich auch Flammen gesehen haben, alarmierten sie die Feuerwehr. Durch diese konnte der Brand gelöscht und ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Hinweise werden durch die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

