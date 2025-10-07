PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.10.2025.

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall forderte zwei leicht verletzte Personen.

Salzgitter, Kreisstraße 6, 06.10.2025, 18:30 Uhr.

Eine 67-jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die Kreisstraße 6 aus Fahrtrichtung Lesse kommend. Ihr Pkw geriet aus nicht bekannten Gründen hinter einer Kurve ins Schleudern und kam im weiteren Verlauf der Fahrt von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam in einem Seitengraben zum Stillstand. Sowohl die 67-jährige Fahrerin als auch ihr 69-jähriger Begleiter erlitten bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen und mussten in das örtliche Klinikum gebracht werden. Da der Pkw beschädigt war, musste dieser durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Schadenshöhe wird mit 5.000 Euro angegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 11:50

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.10.2025.

    Lengede (ots) - Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. Lengede, Bahnhofstraße, dortiger Baustellenbereich, 03.10.2024, 22:00 Uhr-06.10.2025, 09:00 Uhr. Die derzeit unbekannte Täterschaft hatte einen im Baustellenbereich befindlichen Hauptverteilerstromkasten gewaltsam geöffnet und daraus mehrere Meter Kupferkabel entwendet. Es können derzeit keine Angaben zur ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:55

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 06.10.2025

    Wolfenbüttel (ots) - Briefkasten mutmaßlich von Kind mit Fahrrad beschädigt Wolfenbüttel, Lupinenweg, 03.10.2025 gegen 16:10 Uhr Ein mutmaßliches Kind beschädigte mit seinem Fahrrad einen Briefkasten. Das Kind fuhr mit dem Fahrrad frontal gegen den Briefkasten und stürzte. Dabei riss es die Abdeckplatte des Briefkastens ab und löste diesen aus seiner ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:19

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 06.10.2025

    Destedt (ots) - Brandstiftung am Waldrand Destedt, Lindenallee, 05.10.2025 gegen 15:30 Uhr In der Gemeinde Cremlingen wurden am Waldrand mehrere Hölzer entzündet. Aufmerksame Kinder konnten Rauch aus dem Wald wahrnehmen. Als sie schließlich auch Flammen gesehen haben, alarmierten sie die Feuerwehr. Durch diese konnte der Brand gelöscht und ein Ausbreiten des Feuers ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren