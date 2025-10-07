Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.10.2025.

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall forderte zwei leicht verletzte Personen.

Salzgitter, Kreisstraße 6, 06.10.2025, 18:30 Uhr.

Eine 67-jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die Kreisstraße 6 aus Fahrtrichtung Lesse kommend. Ihr Pkw geriet aus nicht bekannten Gründen hinter einer Kurve ins Schleudern und kam im weiteren Verlauf der Fahrt von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam in einem Seitengraben zum Stillstand. Sowohl die 67-jährige Fahrerin als auch ihr 69-jähriger Begleiter erlitten bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen und mussten in das örtliche Klinikum gebracht werden. Da der Pkw beschädigt war, musste dieser durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Schadenshöhe wird mit 5.000 Euro angegeben.

