Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.10.2025.

Lengede (ots)

Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls.

Lengede, Bahnhofstraße, dortiger Baustellenbereich, 03.10.2024, 22:00 Uhr-06.10.2025, 09:00 Uhr.

Die derzeit unbekannte Täterschaft hatte einen im Baustellenbereich befindlichen Hauptverteilerstromkasten gewaltsam geöffnet und daraus mehrere Meter Kupferkabel entwendet. Es können derzeit keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden. Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen nicht ausschließen, dass zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt wurde. Hinweisgebende werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 05171 999-0 an die Polizei in Peine zu wenden.

