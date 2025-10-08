PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.10.2025

Wolfenbüttel (ots)

85-Jähriger Radfahrer verletzt

Wolfenbüttel, Cranachstraße, 03.10.2025, gegen 15:15 Uhr

Ein 85-jähriger Radfahrer befuhr die Cranachstraße in Richtung Leipziger Straße, als es zu einem Unfall mit einem hinter ihm fahrenden Radfahrer gekommen war. Der unbekannte Radfahrer streifte das Hinterrad des 85-Jährigen, sodass dieser stürzte. Dadurch zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern in Richtung Halberstädter Straße. Der Flüchtige wird auf 50 bis 60 Jahre geschätzt. Weiterhin wird er als muskulös, mit europäischem Aussehen und grauen Haaren beschrieben. Zudem soll der Mann Hochdeutsch gesprochen haben. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

