Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.10.2025. Korrektur

Lengede (ots)

Ursprungsmeldung:

http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6132724

Ich bitte um eine Korrektur des von mir veröffentlichten Datums.

Es muss richtig heißen:

03.10.2025, 22:00 Uhr-06.10.2025, 09:00 Uhr.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell