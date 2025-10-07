POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.10.2025. Korrektur
Lengede (ots)
Ursprungsmeldung:
http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6132724
Ich bitte um eine Korrektur des von mir veröffentlichten Datums.
Es muss richtig heißen:
03.10.2025, 22:00 Uhr-06.10.2025, 09:00 Uhr.
Rückfragen bitte an:
Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell