PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.10.2025. Korrektur

Lengede (ots)

Ursprungsmeldung:

http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6132724

Ich bitte um eine Korrektur des von mir veröffentlichten Datums.

Es muss richtig heißen:

03.10.2025, 22:00 Uhr-06.10.2025, 09:00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 12:29

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 07.10.2025

    Wolfenbüttel (ots) - Auffahrunfall Wolfenbüttel, Neindorfer Straße / Wiesenstraße, 06.10.2025 um 11:30 Uhr Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine 18-jährige Fahrzeugführerin die Neindorfer Straße in Richtung Neindorf befuhr. Ein vor ihr fahrender 66-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte nach links in die Wiesenstraße einzubiegen. Aufgrund des ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 12:25

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 07.10.2025

    Wolfenbüttel (ots) - Trunkenheit im Verkehr Wolfenbüttel, Lange Straße, 06.10.2025 gegen 19:15 Uhr Ein 64-Jähriger wurde mit seinem Pkw durch die Polizei mit über 2 Promille gestoppt. Der Mann fuhr kurz vor der Kontrolle die Lange Straße entlang. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und untersagte dem Mann die Weiterfahrt. Damit der 64-Jährige ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 12:22

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 07.10.2025

    Börßum (ots) - Reifen eines Pkw zerstochen Börßum, Hauptstraße, 02.10.2025 von 12:00 Uhr bis 06.10.2025, 05:30 Uhr Die unbekannte Täterschaft zerstach mittels eines unbekannten Gegenstandes die Reifen eines geparkten Pkw. Der Pkw wurde in einer Parkbucht an der Hauptstraße in Börßum geparkt. Bei den beschädigten Reifen handelt es sich um den rechten Vorder- ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren