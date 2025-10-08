PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter
POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.10.2025

Ilsede (ots)

Pkw überschlagen nach Kollision mit Baum

Ilsede, K 26, Münstedt Richtung Oberg 07.10.2025 gegen 20:20 Uhr

Die 21-jährige Fahrzeugführerin kam aus bislang unbekannter Ursache am Ortsausgang Münstedt in Richtung Oberg nach rechts von er Fahrbahn ab. Dabei touchierte sie einen Baum, sodass sich der Pkw überschlug. Der Pkw kam schließlich am linken Fahrbahnrand zum Stehen. Die 21-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Braunschweig gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

  08.10.2025 – 15:26

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.10.2025

    Salzgitter-Bad (ots) - Katze in Tragebox ausgesetzt Salzgitter-Bad, Rheinstraße, 07.10.2025 gegen 08:00 Uhr Einer Passantin fiel eine abgestellte und augenscheinlich herrenlose Tragebox mit einer Katze darin auf. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf einen Eigentümer. Die Polizei brachte die vermutlich ausgesetzte Katze ins Tierheim. ...

    mehr
  08.10.2025 – 15:19

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.10.2025

    Schöppenstedt (ots) - Unfallflucht auf Parkplatz Schöppenstedt, Neue Straße, 04.10.2025 von 13:15 Uhr bis 14:15 Uhr Auf dem Parkplatz an der Anschrift "Neue Straße" wurde ein Pkw Skoda Karoq an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Pkw war in der vorletzten Parkreihe auf der östlichen Parkplatzseite in der Nähe des Rewe-Marktes abgestellt worden. ...

    mehr
  08.10.2025 – 15:17

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.10.2025

    Wolfenbüttel (ots) - 85-Jähriger Radfahrer verletzt Wolfenbüttel, Cranachstraße, 03.10.2025, gegen 15:15 Uhr Ein 85-jähriger Radfahrer befuhr die Cranachstraße in Richtung Leipziger Straße, als es zu einem Unfall mit einem hinter ihm fahrenden Radfahrer gekommen war. Der unbekannte Radfahrer streifte das Hinterrad des 85-Jährigen, sodass dieser stürzte. ...

    mehr
