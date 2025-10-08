POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.10.2025
Ilsede (ots)
Pkw überschlagen nach Kollision mit Baum
Ilsede, K 26, Münstedt Richtung Oberg 07.10.2025 gegen 20:20 Uhr
Die 21-jährige Fahrzeugführerin kam aus bislang unbekannter Ursache am Ortsausgang Münstedt in Richtung Oberg nach rechts von er Fahrbahn ab. Dabei touchierte sie einen Baum, sodass sich der Pkw überschlug. Der Pkw kam schließlich am linken Fahrbahnrand zum Stehen. Die 21-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Braunschweig gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.500 Euro.
