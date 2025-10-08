POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.10.2025
Salzgitter-Bad (ots)
Katze in Tragebox ausgesetzt
Salzgitter-Bad, Rheinstraße, 07.10.2025 gegen 08:00 Uhr
Einer Passantin fiel eine abgestellte und augenscheinlich herrenlose Tragebox mit einer Katze darin auf. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf einen Eigentümer. Die Polizei brachte die vermutlich ausgesetzte Katze ins Tierheim.
