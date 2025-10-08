POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.10.2025

Schöppenstedt (ots) - Unfallflucht auf Parkplatz Schöppenstedt, Neue Straße, 04.10.2025 von 13:15 Uhr bis 14:15 Uhr Auf dem Parkplatz an der Anschrift "Neue Straße" wurde ein Pkw Skoda Karoq an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Pkw war in der vorletzten Parkreihe auf der östlichen Parkplatzseite in der Nähe des Rewe-Marktes abgestellt worden. ...

