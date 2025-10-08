POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.10.2025
Salzgitter-Bad (ots)
Diebstahl von Narkosemittel aus Krankenhaus
Salzgitter-Bad, Liebenhaller Straße, 02.10.2025 von 18:00 Uhr bis 06.10.2025, 07:30 Uhr
Die unbekannte Täterschaft entwendete aus dem OP-Bereich eines Krankenhauses diverse Fläschchen des Narkosemittels Propofol. Wie der Zutritt in den Sicherheitsbereich erfolgte ist bislang unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 8250 zu richten.
