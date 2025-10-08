PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.10.2025

Salzgitter-Bad (ots)

Diebstahl von Narkosemittel aus Krankenhaus

Salzgitter-Bad, Liebenhaller Straße, 02.10.2025 von 18:00 Uhr bis 06.10.2025, 07:30 Uhr

Die unbekannte Täterschaft entwendete aus dem OP-Bereich eines Krankenhauses diverse Fläschchen des Narkosemittels Propofol. Wie der Zutritt in den Sicherheitsbereich erfolgte ist bislang unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 8250 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

