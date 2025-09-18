Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Hauptbahnhof Hannover; Mann (37) läuft über die Gleise und bewirft ICE

Hannover (ots)

Kurz vor Mitternacht wurde die Bundespolizeiinspektion Hannover über einen Mann informiert, der im Hauptbahnhof Hannover über die Gleise lief und von Mitarbeitern der DB-Sicherheit bereits festgehalten wurde. Eingesetzte Beamte konnten den 37-jährigen Polen auf dem Bahnsteig stellen. Wie sich herausstellte, lief der Mann über insgesamt drei Gleise und bewarf von dort aus einen stehenden ICE mit Steinen. Eine Fensterscheibe des Bordbistros wurde dabei so beschädigt, dass der Zug im Anschluss zur Reparatur ausgesetzt werden musste. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Reisenden mehr im Zug, da der Hauptbahnhof Hannover der Endhaltepunkt des Zuges war.

Die Beamten nahmen den 37-Jährigen vorläufig fest und verbrachten ihn auf die Wache. Dort stellten die Bundespolizisten seine Identität fest und leiteten Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen unbefugten Aufenthalts in den Gleisen ein.

